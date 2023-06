Présumée ambulance remplie de nervis à Ziguinchor et refus de prise en charge du défunt Doudou Fall, Nafissatou Diallo interpelle le ministre de la santé

Quelques mois, après le décès tragique de Doudou Fall, ex agent de la municipalité de la Medina, au cours d’un affrontement au cours duquel il avait été ciblé en tant que présumé nervis, la députée Nafissatou Diallo a posé le débat à l’hémicycle. Ce lundi, elle a clairement demandé au ministre de la santé, Marie Khemess Ngom Ndiaye d’apporter des réponses à ces questions. Car selon elle, l’individu en question était tout, sauf un nervis et sa supposée non prise en charge par une structure médicale de la place est injustifiée. Par ailleurs, la députée est également revenue sur les allégations selon lesquelles une ambulance avait été utilisée à ziguinchor pour transporter les policiers et tenter d’arrêter un opposant, en l’occurrence Ousmane Sonko. Des questions directement adressées au Dr khemess, devant l’Assemblée nationale.