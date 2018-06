Présumé recruteur de Boko Haram écroué au Sénégal : Le formulaire qui enfonce Godwin Okoh

Nos confrères de Libération ont eu raison d'écrire que le ressortissant nigérian arrêté il y a un an devant l'ambassade de son pays au Sénégal pour appartenance présumée à un groupe jihadiste, est dans de beaux draps.



À force de fureter, Dakaractu est tombé sur un document qui enfonce Godwin Okoh. Formulaire dont la bannière noire de l'Etat islamique occupe l'entête, ledit document qui reste tout de même à authentifier semble révélateur sur la personnalité du nigérian qui aurait quitté l'Etat d'Oweri pour rejoindre l'Etat de Borno où il aurait prêté allégeance à “Daesh”.



Dans le formulaire parcouru par Dakaractu, l'homme décline son identité, donne les noms de ses parents, son niveau d'études, cite les pays qu'il a visités, s'épanche sur sa situation matrimoniale.



Mais là où le propos prêté à Godwin est sans doute intéressant, c'est lorqu'il livre les raisons l'ayant poussé à embrasser la cause de l'Etat islamique. A ce propos, "l'informaticien" avoue qu'il veut ressembler aux jihadistes et mener une vie à l'image de ces derniers.



À la question de savoir s'il supporte Boko Haram, il répond par l'affirmative et l'explique par la “justesse” du combat du groupe jihadiste.



Godwin Okoh poursuit en reconnaissant savoir se servir d'une arme non sans préciser qu'il n'en dispose pas pour le moment.



Plus grave, le même document prête à Godwin des allégations selon lesquelles il aurait du sang sur les mains. En d'autres termes, le candidat au jihad en Syrie aurait déjà ôté la vie d'un homme en juillet 2011 pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la cause islamiste. Il dit être prêt à recommencer si le besoin se fait sentir non sans décrire dans les détails le type d'arme qu'il affectionne le plus. Il se dit aussi prêt à rallier la Syrie pour ensuite revenir au Nigeria.



Toutes choses qui lèvent le voile sur les intentions de ce baroudeur qui admet avoir visité au moins trois pays, à savoir le Ghana, le Togo et l'Afrique du Sud.



Devant les enquêteurs sénégalais, Godwin a reconnu avoir séjourné au Mali et en Mauritanie. D'ailleurs des photos de lui en terre mauritanienne circulent sur la Toile.



Outre ce compromettant document, Godwin Okoh a enregistré une vidéo (encore en ligne) dans laquelle il prête allégeance à l'Etat islamique. Vidéo qu'il affirme avoir enregistrée à Borno sous la contrainte.



Pourtant, face aux policiers de la Division des investigations criminelles, le présumé jihadiste a reconnu avoir reçu un acompte de 10 000 dollars d'un américain du nom d'Ayman pour recruter des combattants pour Boko Haram.



Il ajoute que c'est ce même individu qu'il aurait rencontré sur le net qui le fait chanter en divulguant ses photos et vidéos. Godwin doit être entendu dans le fond dans les prochains jours.