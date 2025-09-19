Présidentielle ivoirienne: Gbagbo, inéligible, exclut de soutenir un autre candidat

L'ancien président désormais opposant ivoirien Laurent Gbagbo, inéligible, a exclu jeudi soir de soutenir un candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre, dans une déclaration lue à la presse par la porte-parole de son parti.



Le climat politique est tendu à quelques semaines du scrutin notamment en raison du rejet par le Conseil constitutionnel des candidatures des deux principaux opposants, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam.



Comme d'autres personnalités politiques ivoiriennes, ils sont inéligibles suite à des décisions de justice.



"Il faut le dire clairement, les candidats retenus par le Conseil constitutionnel ne sont pas ceux investis par les grands partis politiques du pays", a déclaré Me Habiba Touré, porte-parole du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI).



Parmi les 5 candidats qualifiés pour le scrutin présidentiel, figure notamment le président sortant Alassane Ouattara mais aussi deux anciens compagnons de route de Laurent Gbagbo en rupture avec lui: son ancienne épouse Simone Ehivet Gbagbo et l'ex-ministre Ahoua Don Mello.



Si M. Gbagbo a considéré l'option de soutenir "l’un des candidats retenus" à l'élection présidentielle, "il n’y avait ni consensus, ni légitimité suffisante pour bâtir une telle stratégie". a-t-elle ajouté.



Laurent Gbagbo répète depuis plusieurs semaines s'opposer à un quatrième mandat d'Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011, assurant qu'il est inconstitutionnel.



La loi fondamentale ivoirienne prévoit un maximum de deux mandats, mais le Conseil constitutionnel estime qu'avec la nouvelle Constitution adoptée en 2016, le compteur des mandats présidentiels avait été remis à zéro.



Jeudi, M. Gbagbo a assuré que des "actions démocratiques et pacifiques" s'imposaient "comme la voie à suivre", pour contester ce quatrième mandat.



Mercredi, le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly a rappelé que les décisions du Conseil constitutionnel étaient sans recours.



"Ceux qui vont contester la décision du Conseil constitutionnel tomberont sous le coup de la loi", a-t-il prévenu.



Accusé de choisir ses opposants, le parti au pouvoir répète se conformer aux décisions d'une justice indépendante.



Les deux autres candidats qualifiés pour concourir sont les anciens ministres Jean-Louis Billon, dissident du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, le parti de Tidjane Thiam) et Henriette Lagou, déjà candidate en 2015.