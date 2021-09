Présidentielle au Cap-vert : Le député Helio Sanches à Dakar pour rencontrer la communauté cap-verdienne et décliner ses ambitions avec le Sénégal.

Le Cap-Vert s’achemine vers l’organisation du scrutin présidentiel pour élire le successeur de Jorge Carlos Fonseca à la tête du pays depuis 2011.



Plusieurs prétendants sont actuellement en lice,

parmi lesquels, Helio Sanches, en déplacement à Dakar pour rencontrer la communauté Cap-Verdienne au Sénégal et lui décliner ses projets pour le Cap-Vert.



Helio Sanches entend développer ses projets et partenariats avec le Sénégal dans des domaines comme le transport, le commerce ainsi que les nouvelles technologies.



Répondant à l’appel citoyen du mouvement de soutien à sa candidature, le député et avocat envisage raffermir les liens avec d’autres pays comme le Sénégal et prendre en charge les préoccupations de la communauté cap-verdienne dans le monde.



Pour le cas du Sénégal, Helio Sanches estime que c’est non seulement un pays ami, mais également avec lequel son pays a de très bon rapports.



Se définissant comme un panafricaniste qui veut donner au Cap-Vert une nouvelle vision politique, le député Helio Sanches compte en outre, insister sur les problématiques comme l’emploi, la pauvreté et surtout une nouvelle posture avec la crise sanitaire notamment liée à la pandémie de Covid-19.