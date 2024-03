Présidentielle-Ramadan 2024: Les mises en garde du CNRA aux médias

A moins d’une semaine du mois béni du Ramadan observé par la communauté musulmane. Une période marquée par des programmes télévisés variés (sketchs et émissions ramadan) causant le plus souvent des polémiques et des attaques voilées contre certaines confréries ou sensibilités. C’est dans ce sens que le gendarme de l’audiovisuel, par un communiqué avertit les médias.



« CNRA appelle les médias à accorder une grande attention et un soin particulier aux contenus des sketchs et émissions ramadan. Le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel attire l'attention des médias et les invite à davantage de vigilance dans le choix des programmes à diffuser pendant le mois de ramadan », lit on dans un communiqué.



Toujours selon le texte, le CNRA rappelle l'interdiction de diffusion de contenus de nature à :

- constituer une menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale ;

- tourner en dérision la religion ;

- entraîner ou provoquer une confrontation entre les religions, les confréries ou les communautés.



Par ailleurs, dans ce contexte pré-électoral, le CNRA met en garde contre l'utilisation des sketchs et émissions ramadan pour la diffusion de contenus politiques, notamment ceux faisant la propagande en faveur de candidats ou s'attaquant à d'autres.



Le CNRA compte sur le sens des responsabilités des médias et les exhorte à privilégier la conception et la diffusion de contenus conformes au cadre légal et réglementaire.