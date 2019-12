Présidentielle : La Guinée Bissau dans l'attente des premières tendances.

Plus de 700.000 électeurs étaient attendus dans les assemblées de vote (bureaux de vote) dans les neuf régions de la Guinée Bissau. Le vote a démarré à 07 heures du matin et est bouclé à 17 heures, selon la loi électorale. Investi par le Parti africain pour l'Indépendance de la Guinée et du Cap Vert (PAIGC), Domingos Simoes Pereira, 57 ans, dispute le fauteuil présidentiel avec Umaro Sissoco Embalo.







Ancien premier ministre comme son adversaire, cet ancien officier de l'armée bissau-guinéenne agé de 47 ans, est le candidat du Mouvement pour l'Alternance démocratique, parti formé par des dissidents du PAIGC. Il a voté dans son fief de Gabu, dans l'Est du pays tandis que son rival, pour sa part, a accompli son devoir citoyen à Luanda, dans la capitale. Lors du premier tour, ils avaient gagné leurs centres de vote. Exploit qu'ils devraient rééditer au deuxième tour.







Dans tous les cas, l'expression des électeurs ne devrait pas tarder à livrer ses secrets puisqu'apres le vote, les dépouillement, à l'instar du vote, sont faits à ciel ouvert et en présence du public. Les résultats sont ensuite affichés.







Au premier tour, le taux de participation était de 75%, selon la Commission nationale électorale qui donner les résultats officiels provisoires, au plus tard mercredi.