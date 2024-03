Présidentielle / Dahra Djolof : Le ministre Samba Ndiobène Ka salue le bon déroulement du scrutin et prédit une victoire pour BBY

Le ministre Samba Ndiobène Ka a voté ce dimanche 24 mars à Dahra Djolof à l’école municipale de Dahra Djolof. Ce dernier a salué le bon déroulement du scrutin avant de prédire une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. À cet effet, il a remercié aussi les populations de Dahra.



« Je salue l’organisation des élections au niveau national et international. Pour le reste, il faut rendre grâce à Dieu et remercier les populations du Djolof pour leur engagement et leur détermination. Car, à chaque élection, les populations de Dahra ont toujours renouvelé leur confiance à la coalition Benno Book Yakaar. Donc, si l’on vient ici et qu’on trouve la stabilité et la paix, nous ne devons que rendre grâce à Dieu. Cela démontre que tout le monde est uni parce que même si les avis sont divergents. L'importance, c'est de préserver le Sénégal car le Sénégal appartient à tout le monde », affirme-t-il, avant d’ajouter : « et comme d’habitude, on va encore les gagner avec un large score... »