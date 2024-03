Présidentielle 2024 : Zahra Iyane Thiam assure une forte adhésion des habitants des Sicap dans BBY

Accompagnée des responsables de Sicap- Liberté dont le sieur Tamsir Sokhna ainsi que de l’ensemble des militants de la commune, Zahra Iyane Thiam a réussi une belle mobilisation.

En effet, après avoir passé sa prière de ‘’Takussan’’ dans une des mosquées de sa commune, Zahra a vite dépêché sa délégation et sa caravane dans les rues de sa commune, sillonnant ainsi coins et recoins avec les couleurs de son leader.

Selon cette dernière, les habitants de sa commune ont bien compris le danger auquel fait face notre cher Sénégal.

« Le Sénégal n’est pas un jouet dont tout le monde veut s’approprier, il y a des qualités fondamentales qu’un dirigeant doit avoir avant de vouloir accéder au pouvoir, chose que je n’ai pas vu en ces candidats mis à part celui que notre Président Macky Sall a choisi, mais la population de Sicap est bien consciente, car même avant les campagnes, je faisais du porte-à-porte pour échanger et sensibiliser les habitants de la commune. On sait tous que le maire élu dans la localité lors de cette dernière législative n’a rien fait ici, là, on parle de commune, mais vous pouvez imaginer ce que ce serait si le peuple confiait le sort du Sénégal aux leaders de sa coalition… » prévient l’ancienne ministre.

Pour elle, ses propos semblent avoir bien été perçus par les habitants qui criaient le nom d’Amadou Ba tout au long de sa caravane...