Présidentielle 2024 / Mamadou L. Diallo à Thiès : "Il y a trop d'apatrides au Sénégal... Nous allons ramener le droit du sol!"

Le candidat à l'élection présidentielle, Mamadou Lamine Diallo, a eu droit, cet après-midi, à un accueil chaleureux à Thiès. De l'entrée de la cité du rail jusqu'au centre ville, une forte caravane a accompagné son cortège.

S'adressant aux thiessois, M. Diallo a tenu à porter ce plaidoyer. "Thiès, c'est ici le socle de la liberté...c'est le socle de la résistance depuis la grève des cheminots, nous l'avons appris, nous l'avons su...Thiès est à l'avant-garde des libertés démocratiques au Sénégal. Thiès doit être à l'avant-garde aujourd'hui des conquêtes pour la rupture et la responsabilité...Thiès aurait dû être un centre industriel...Ici à Thiès, on réparait des wagons, on réparait des locomotives, mais tout cela a disparu et il faut que cela revienne...Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'industrialisation sans chemin de fer... Nous allons rétablir tout cela et très rapidement", a-t-il déclaré.