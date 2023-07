Présidentielle 2024: Liberal International salue la décision du président Macky Sall et affirme son soutien à l'Apr

Dans un communqué lu à Dakaractu, Liberal International a salué la décision du Président " Macky Sall de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle au Sénégal".



Selon la fédération mondiale des partis politiques libéraux et radicaux du monde entier, " Cette décision s’inscrit dans la tradition démocratique suivie par

le Sénégal, connu pour sa stabilité politique et économique. Par sa décision, le pays de la Téranga montre encore une fois l’exemple à suivre et contribue à consolider la stabilité dans la sous-région. Liberal International tient à féliciter la démarche constructive du dialogue national initié par SEM Macky Sall qui, en réunissant les forces vives du Sénégal, a apporté paix et stabilité sociale dans un contexte de tension", a-t-on lu dans le communiqué.



Avant de conclure en ces termes " Liberal International affirme son soutien à son partenaire stratégique l'Alliance Pour la République et reconnaît son dévouement pour la promotion des valeurs libérales qui ont renforcé la démocratie sénégalaise et le développement économique du pays".