Présidentielle 2024 : Le COSCE parle d'un scrutin au 1er tour

Ainsi, au terme de la vérification des données collectées de son échantillon statistique, le COSCE estime que l’issue de ce scrutin est seul d’un premier tour.



Toutefois, la mission tient à cet égard à féliciter les autorités électorales et administratives pour l’organisation matérielle du scrutin en dépit des dysfonctionnements. Mais également les candidats, les populations, la presse , la société civile et les forces de défense et de sécurité pour le sens des responsabilités et de la maturité.



La mission appelle les autorités électorales à publier les résultats du vote de bureau afin de renforcer la transparence des résultats du scrutin.