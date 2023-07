Présidentielle 2024: "Je suis candidate. Non pas pour faire ou refaire ce qui a été déjà fait mais pour construire ensemble un projet, innovant, ambitieux et bénéfique"( Anta Babacar Ngom)

Mes chers compatriotes,



Très chers concitoyens,



Nous avons ensemble constaté que ces trois dernières années ont été fortement marquées par un climat de défiance, d’invectives et de violences qui ont fini d’installer notre pays dans une situation d’incertitudes politiques, sociales et économiques.



Les événements forts douloureux de mars 2021 et plus récemment ceux du mois de juin ont profondément remis en cause notre cohésion sociale avec des conséquences sur notre modèle de vivre ensemble tant envié par beaucoup de pays à travers le monde. Nous avons frôlé la catastrophe et nous avons tous, à des degrés différents, une responsabilité dans cette situation.



Comme beaucoup d’entre vous, j’ai vécu cette situation avec beaucoup de tristesse. Mais ce moment a également été clé dans ma propre démarche : il m’a donné la volonté farouche de m’impliquer pour mon pays pour que les choses changent afin que notre jeunesse retrouve foi en l’avenir et dans les chances d’un développement individuel de chacun.



Le Sénégal aujourd’hui est à la croisée des chemins. Il est donc impératif, chers compatriotes, de tirer les leçons de ce choc collectif afin de pouvoir apprendre de nos erreurs. Il nous faudra, nécessairement, nous enrichir de nos contradictions pour mieux cultiver la tolérance et respecter le choix de tout un chacun sans que notre dignité humaine ne soit remise en cause. Enfin, il nous faudra puiser dans les ressorts de notre résilience commune pour que notre identité exceptionnelle et riche demeure le socle de notre nation. A cet égard, je tiens à féliciter Monsieur le Président Macky Sall pour sa sage décision de ne pas briguer un troisième mandat. Par ce geste juste et salutaire, il a contribué au respect de notre Constitution, à renforcer notre démocratie et à rehausser l’image de notre pays à travers le monde.



Mesdames et Messieurs,



L’élection présidentielle de 2024 marque une nouvelle étape décisive pour l’avenir de notre pays.



Les nouvelles découvertes pétrolières et gazières impacteront fortement notre modèle économique pour les cinquante prochaines années. L’heure est venue, donc, pour notre génération de réécrire notre histoire pour la réadapter à nos réalités sociales, culturelles, économiques et religieuses. En tant que citoyenne sénégalaise, il m’est impossible de ne pas être optimiste tant je vois la possibilité d’un avenir radieux pour l'ensemble de notre pays et tant je suis convaincue que le changement est possible.



En tant que jeune femme et mère, il m’est impossible de rester les bras croisés quand une bonne partie de la jeunesse est dans le désarroi et à la recherche d’un nouvel espoir social et économique. En tant que capitaine d’industrie, il m’est impossible de léguer à nos enfants un pays dont les inégalités sociales creuseront l’écart entre les différentes couches sociales et maintiendront une bonne partie dans la pauvreté.



Mes responsabilités de dirigeante d'entreprise m'ont permis d’être très au fait de l’état réel de notre économie. Ce parcours m’a procuré une expertise forte et convaincue que le succès est possible lorsque nous nous unissons. Cela m’impose de ne ménager aucun effort pour transformer les conditions de vie de tous mes compatriotes.



Moi, Anta Babacar Ngom Diack, native de Pikine dans la banlieue dakaroise, j’ai toujours rêvé de contribuer à un monde meilleur.



La banlieue m’a vu naître, m’a enseigné les vertus de la discipline, du travail, de la rigueur et de la persévérance. Petite, je rêvais de voir mon pays briser les chaînes du sous-développement. Ce rêve, je l’ai encore, plus que jamais. C’est habitée par ce rêve que j’ai décidé, solennellement et humblement, de me porter candidate à la présidentielle de 2024 avec pour seul objectif de mettre le savoir-faire sénégalais au service du développement de la nation, au bénéfice de tous.



Certains questionnent la pertinence de mon entrée au sein de l'arène politique. D’autres me demanderont de rester dans mon confort auprès de mes poulaillers.



Comment pourrais-je ? Moi qui suis un enfant de ce pays et qui vit au quotidien la détresse de millions de mes compatriotes.



Comment pourrais-je ? Moi qui constate chaque jour les difficultés des jeunes et des femmes à pouvoir subvenir à leurs besoins les plus élémentaires et avoir une vie décente.



Comment pourrais-je ? Alors que mon expérience de dirigeante d’entreprise m’a convaincue que seule la création de richesses peut aider efficacement les couches vulnérables ? Qu’on se le dise, malgré les efforts consentis par le régime sortant, le Sénégal a encore un long chemin à parcourir.



Le reconnaître est un excellent début et cela induit que nous devons retrousser nos manches et travailler ensemble de manière inclusive. Chers compatriotes sénégalais et sénégalaises, Oui je suis candidate à la présidentielle de 2024 avec le “Mouvement Alternative citoyenne”.



Je puis vous assurer que j’inscris cette candidature dans une vision solide et réaliste afin d’apporter des solutions durables au développement économique de notre cher pays, d’offrir une meilleure qualité de vie à tous les Sénégalais. Mon projet de société vise à transcender les fractures sociales.



Je m'engage à promouvoir l'unité, la justice et l'égalité pour tous les Sénégalais. Ma priorité absolue sera de dépasser les clivages sociaux et de réconcilier notre peuple avec lui-même, en ravivant la flamme de l'espoir qui brûle en chacun d'entre nous. Je m'engage à promouvoir un climat de paix durable en encourageant le dialogue et la compréhension mutuelle entre les différentes composantes de notre société.



Je m'engage à promouvoir une société inclusive, où chaque Sénégalais est valorisé et respecté, quelles que soient ses origines, sa religion, ses convictions politiques, ou sa situation socio-économique.



Je mettrai en place des politiques favorisant l'égalité des chances, l'accès à l'éducation de qualité et à la santé pour tous. Il est temps d'arrêter de panser nos blessures chroniques, de façon éphémère et récurrente mais plutôt de manière définitive. Je viens à vous, offrir mes services avec humilité, rigueur et détermination. Mes solutions passeront par le travail, l’exercice effectif de l’Etat de droit et le respect de nos valeurs.



Je suis candidate, également, parce que j'ai un projet pour mon pays, le Sénégal. En reconnaissant l'importance de chaque Sénégalais, je m'engage à promouvoir une nouvelle génération de leaders pragmatiques, compétents et profondément attachés à notre patrie. Ensemble, nous moderniserons nos infrastructures, développerons notre économie de manière responsable et offrirons des opportunités équitables à tous.



Je mettrai en place des politiques novatrices et audacieuses qui favorisent l'innovation, l'entrepreneuriat et la création d'emplois durables.



Nous valoriserons nos ressources naturelles et notre patrimoine culturel pour stimuler notre économie tout en préservant notre identité. Avec détermination, nous tracerons une voie vers un avenir prospère où chaque Sénégalais pourra réaliser son plein potentiel et contribuer à l'épanouissement de notre pays. Ensemble, nous construirons un Sénégal uni et empli d'un optimisme contagieux pour un avenir meilleur.



Je m’engage pour un Sénégal plus sûr, renforçant sa sécurité et sa souveraineté en tirant parti de l'excellence des ressources humaines présentes au sein de nos forces de défense et de sécurité, une source de fierté pour notre nation.



Il est primordial de renforcer de manière significative nos capacités de prévention, de dissuasion et d'intervention, afin de faire face aux multiples menaces variées et complexes de notre époque. C’est fort consciente des défis qui nous attendent que je vous invite à joindre nos forces pour construire cet élan qui créera de l'espoir, dans les villages, les communes, les départements et les régions pour qu’ensemble : Nu And Liggey Sunu Senegaal. Je suis candidate. Non pas pour faire ou refaire ce qui a été déjà fait mais pour construire ensemble un projet, innovant, ambitieux et bénéfique pour chacun d’entre nous car nous sommes le Sénégal.



Nous sommes le Sénégal, pays de Cheikh Ahmadou Bamba, de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, de Serigne Hajj Malick, de Mawlana Cheikh Ibrahima Niasse, de Limamoulaye, de Yacinthe Thiandoum, de Yacine Boubou et d’Aline Sittoé Diatta. Nous, jeunesse sénégalaise, avons la lourde responsabilité de porter notre pays dans un monde en pleine mutation. Un monde au sein duquel nous avons toute notre place, à condition que : Nu And Liggey Sunu Senegaal. C’est cette vision et ce projet en moi que je veux porter auprès de vous, avec vous. Pour ce faire, je vais sillonner le Sénégal et me rapprocher de vous afin qu’Ensemble nous construisions notre pays, le Sénégal.



L’heure est venue pour nous de nous unir pour marquer l’histoire et donner de l’espoir à chacun. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour partager ce projet que je veux porter avec vous pour le Sénégal et chacun de ses habitants. Nu And Liggey Sunu Senegaal.



Anta Babacar Ngom Diack



Candidate à l’élection présidentielle 2024 de la République du Sénégal