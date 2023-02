Présidentielle 2024 : Déthié Fall, président du PRP : « Je suis prêt … Je déclare ici la façon la plus solennelle ma candidature »

Le président du parti républicain pour le progrès (PRP) a annoncé sa candidature pour la présidentielle du 25 février 2023. Déthié Fall, membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi, à l’image de Khalifa Sall et de Ousmane Sonko, vient de grossir le rang des candidats issus de cette coalition. « Les responsabilités qui ont été les miennes et le cumul des différentes expériences engrangées m’ont fait prendre cette décision … j’ai décidé aujourd’hui de mettre au service du pays cette forte expérience de 19 ans sur le plan politique et 22 ans d’expérience professionnelle pour un développement maitrisé avec à la base rigueur et détermination, sérieux et bonne gouvernance, éthique et déontologie. Je suis prêt! Je déclare ici de la façon la plus solennelle ma candidature à l’élection présidentielle de février 2024 », fait savoir le stratège de la coalition Yewwi Askan Wi".Cependant, il brandit ses compétences qui l'ont galvanisé et lui ont permis d'épouser l’idée de briguer le mandat des Sénégalais pour 2024. « J’ai fait le chemin de l’industrie, de l’entrepreneuriat du secteur privé. J’ai emprunté le chemin du syndicalisme universitaire, de la politique, de l’assemblée nationale … »