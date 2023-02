Présidentielle 2024 : Déthié Fall dresse une cartographie triste de la gestion du président Macky Sall

Avant de présenter sa candidature pour la présidentielle de de février 2024, le président du parti républicain et le progrès (PRP) a dressé un tableau noir de la gestion du président Macky Sall durant ses 12 ans à la tête du pays.



« Nous n’avons pas réussi l’aménagement correct de notre territoire. J’ai vu les difficultés auxquelles les sénégalais de la diaspora sont confrontés. Notamment le renouvellement de leur titre de séjour. Et surtout le respect qu’ils méritent en territoire étranger. Nous avons assisté avec désarroi au phénomène triste de Barça wala basaq qui se poursuit », note Déthié Fall.



Toutefois, il est revenu sur l’insécurité qui perturbe la quiétude des sénégalais accompagné par un pouvoir d’achat des sénégalais lamentable. « Le sentiment d’insécurité est ambiant, la tension sociale à son comble avec le pouvoir du panier de la ménagère qui est de plus en plus frêle et faible. Les produits alimentaires ont augmenté de 19.9% alors que ces denrées représentent le premier poste de dépense du Sénégalais lambda. Soit 53.4% de son revenu puis vient le logement qui est le deuxième poste de dépense des ménages. Ces alarmantes statistiques enseignent que le Sénégalais de 2023 investit moins dans l’éducation 1.4% de son revenu est alloué à la consommation… », liste le désormais potentiel adversaire du candidat présidentiel.