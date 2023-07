Présidentielle 2024: " Ce n’est ni moi ni la rue qui décidons qui sera candidat à la prochaine présidentielle mais le Conseil constitutionnel"( Macky Sall).

Les accusations de l'opposition sur la sélection des candidats devant prendre part à l'élection présidentielle et l'élimination d'autres dont Ousmane Sonko sont toujours d'actualité. Le Sénégal peut-il réellement aller vers un scrutin apaisé en février 2024 ? " Sans aucun doute. En 2019 aussi, on disait que si certains candidats ne participaient pas à l’élection, ce serait le chaos. Pourtant, tout s’est bien passé. L’élection se tiendra et le peuple choisira son Président. Rien ni personne ne pourra remettre en cause le processus électoral".



Est-ce que vous craignez que l'incarcération d'Ousmane Sonko crée des violences ? " Non, je ne crains rien. Je dirige un pays, je ne me focalise pas sur un débat de personne. Si quelqu’un doit être arrêté, il doit l’être.



Sur l'organisation du dialogue national, le Président Macky Sall de préciser. " Ceux qui ont accepté de dialoguer au sein de l’opposition républicaine ont obtenu des avancées sur le processus électoral [le dialogue national a préconisé que Khalifa Sall et Karim Wade puissent être candidats]. Ceux qui l’ont refusé se sont exclus. Je ne vais pas leur courir après. Par ailleurs, ce n’est ni moi ni la rue qui décidons qui sera candidat à la prochaine présidentielle mais le Conseil constitutionnel".