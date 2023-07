Présidentielle 2024 / Candidats à la candidature de l’APR : Deux responsables se livrent...

Parmi les 35 intervenants qui ont pris la parole lors de la réunion du secrétariat exécutif de l’Apr, figure le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.





Selon le Garde des Sceaux, s'adressant au président de la République : « vous faites juste preuve de générosité en demandant l’avis de tout le monde. Mais vous avez déjà choisi le candidat et votre choix sera le nôtre! »



Dans sa parution ce jeudi 6 juillet 2023, le journal « L’Observateur » a fait l’économie de la rencontre du secrétariat exécutif de l’Apr. Le porte-parole adjoint de l’Apr, Abdou Mbow, souhaite que le candidat que choisira le chef soit un responsable de la première heure et qu'il dispose d’une base électorale solide.



Ainsi le journal donne déjà les noms des responsables qui ont émis leur souhait de porter la candidature du parti, voire de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Il s’agit de Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé et actuel directeur général du FONSIS. Il y a aussi le ministre conseiller Abdoul Aziz Diop...