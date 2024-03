Présidentielle 2024 : Baye Dia et Omar Thiam rallient le BBY derrière Mohamed Ndiaye Rahma

La campagne bat son plein à Kaolack. Le ministre conseiller Mohamed Ndiaye Rahma vient de faire rallier dans la coalition BBY, deux membres de « And Nawlé ». En effet, il s’agit de Baye Dia domicilié au quartier Kasaville et de Omar Thiam résidant au quartier Thiofack. Ces deux nouveaux alliés de taille ne comptent ménager aucun effort pour la victoire de BBY au soir du 24 mars. Le ministre conseiller a pour sa part remercié ses deux nouveaux collaborateurs qui comptent travailler pour l’élection de Amadou Bâ au premier tour. Mohamed Ndiaye Rahma a promis de travailler en étroite collaboration avec eux pour l’intérêt de la coalition BBY. Il a aussi invité les populations à voter massivement pour le candidat Amadou Bâ car, fera-t-il savoir, il a le profil et l’expérience pour diriger le Sénégal.