Présidentielle 2024 / Alioune Sarr, CAP24 : « Mr le président, je vous félicite pour le respect de la parole donnée… »

Le président de la convergence pour une alternance progressiste (CAP 2024) a magnifié l’acte posé hier par le président de la République Macky Sall sur sa participation à une 3e candidature.





« Je vous félicite, pour le respect scrupuleux de votre parole donnée, de vous limiter à deux mandats consécutifs, conformément à l’esprit et à la lettre de notre loi fondamentale qui stipule dans son article 27, que ‘Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs’ », note Alioune Sarr se réjouissant que le président Macky Sall fasse corps avec la nation, qui a exprimé sans équivoque, à plusieurs reprises, sa volonté inébranlable de se doter d’un système démocratique solide, moderne et apaisé, en phase avec les aspirations de sa jeunesse.





Toutefois, pour renforcer notre État de droit et améliorer notre vie en société, le président de la CAP24, Alioune Sarr invite à être vigilants et à veiller en permanence, à ce que toutes les institutions ainsi que les lois et règlements expriment et incarnent les valeurs de la République.