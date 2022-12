Présidentielle 2024 / Abdoul Mbaye au Président Macky Sall : « Pas de troisième mandat… »

Comme si l’on pouvait s’y attendre, la question du troisième mandat pour le président Macky Sall en 2024 est aussi revenue dans les échanges entre le président du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail et les journalistes. Abdoul Mbaye invite à cet effet le président Macky Sall à ne pas briguer un troisième mandat. Car, estime-t-il, il faut résolument changer de voie par rapport à la conduite des affaires publiques. « Il nous faut résolument changer de voie, il faut un ensemble de ruptures franches pour retrouver le bon chemin et surtout pour éviter une catastrophe inévitable. Il y a une décrispation politique, une réforme de la loi électorale. Pas de troisième mandat. Il faut arrêter les persécutions contre les leaders politiques, il faut arrêter les poursuites contre les journalistes », propose Abdoul Mbaye.



Cependant, il regrette les manigances du pouvoir en place pour maintenir le président Macky Sall au pouvoir, invite le peuple sénégalais à faire face et à faire barrage à ce funeste projet de troisième mandat. « Sur la route de l’élection 2024, à la recherche des empreintes à son vocabulaire de manigance, il voudrait violer le caractère intangible de la partie de notre constitution relative à l’élection du président de la République. Caractère intangible qu’il a lui-même introduit lors du référendum de 2016. Je ne vais pas m’étendre sur l’argumentation parce qu’il suffit de le réécouter pour savoir qu’il ne peut faire que deux mandats consécutifs au Sénégal. Il appartient au Sénégalais, aux électeurs sénégalais et citoyens sénégalais d’une manière générale, de faire barrage à ce projet en sanctionnant non seulement le chef de ce régime, mais tous ses complices dans ce funeste projet », a invité Abdoul Mbaye...