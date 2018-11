Présidentielle 2019: des jeunes de Kaolack sensibilisés sur les questions électorales par la Plateforme des acteurs non-étatiques

Une centaine de jeunes, issus de toutes les localités de la région de Kaolack, ont répondu à l'appel de la Plateforme des acteurs non-étatiques qui avait initié un forum pour sensibiliser et informer sur certaines questions liées aux processus électoral, notamment le parrainage et les dépôts de candidature.



L'objectif est de permettre à ces jeunes de comprendre les enjeux des élections et de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter lors de la prochaine élection présidentielle .Pour ce faire, « c'est une panoplie de mesures qui est établie pour accompagner cette frange importante de la population », a déclaré Pape Médoune Gueye, qui ajoute que cette série de formations sera suivie de caravanes de sensibilisation avec les jeunes. A terme, ces derniers seront recrutés pour servir de relais afin de pouvoir assister les futurs électeurs dans le retrait des cartes.