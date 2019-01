Présidentielle 2019: Alioune Tine met sur pied Afrikacom pour la réforme des institutions

Construire une démocratie en cette période post-électorale à travers par la réforme des institutions pour le renforcement de l’État de droit : tel est l’objectif du cadre de concertation initié ce mercredi 16 janvier par Alioune Tine. En mobilisant les acteurs cibles tels que des universitaires, membres d’organisations internationales, des candidats et représentants de partis politiques, le fondateur de Africajcom center espère ainsi créer un espace d’échanges afin de disséquer les forces et faiblesses du système politique, démocratique et institutionnel.