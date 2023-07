Présidence de la République en 2024 : L’offre programmatique de Aïda Mbodj qui fait focus sur la protection sociale

L’emploi et la formation prendront la place adéquate au sein du programme de And Saxal Liggeey. Mais la justice également connaîtra des réformes pour restaurer la confiance entre les citoyens et les acteurs de cette institution judiciaire. D’ailleurs, Aïda Mbodj annonce un travail particulier pour la mise en place des États Généraux de la Justice pour renforcer son indépendance.



La prise en charge des groupes vulnérables, sans oublier le renforcement de la santé et de protection sociale par l’intelligence artificielle restent des priorités pour la présidente de And Saxa Liggeey. L’accès à l’électricité et à la terre, concernant l’agriculture, seront de mise dans le programme de la nouvelle candidate déclarée. Mais la présidente Aïda Mbodj, dans son discours d’investiture, manifeste son penchant pour la protection sociale des paysans qui lui tient également à cœur.

La présidente de l’Alliance Nationale pour la Démocratie/ And Saxal Liggeey a fait sa déclaration de candidature ce matin devant les militants et sympathisants venus de toutes les régions du Sénégal. L’objectif est de porter la candidature de la « lionne du Baol » qui, par son expérience, est capable de porter les aspirations du peuple sénégalais. Pour cela, le Dr Aïda Mbodj a présenté brièvement son programme en prenant en compte les priorités. « Notre pays est à la croisée des chemins. Nous faisons face à une situation d’opportunités et de menaces ainsi que de forces et de faiblesses », a lancé la candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle lors du congrès d’investiture ce dimanche.