Présidence de la République : Alain Diouf nommé ministre chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à la nomination d’Alain Diouf au poste de ministre auprès du Président de la République chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».



L’annonce a été faite à travers un communiqué de la Présidence de la République, signé par le ministre Secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba et rendu public ce jeudi 11 juin 2026.



Selon le décret n°2026-1143 du 5 juin 2026, Alain Diouf aura pour mission d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », référentiel stratégique qui porte les ambitions de développement économique, social et institutionnel du Sénégal pour les prochaines décennies. Rappelons que ce posté était jusqu'ici occupé par l'actuel Premier Ministre Ahmadou Al Amine LO.

