Coalition Diomaye Président : Bassirou Diomaye Faye désigne cinq superviseurs adjoints

La coalition Diomaye Président redynamse sa formation. Elle a procédé à un renforcement de son dispositif organisationnel à travers une correspondance en date de ce jeudi, adressée à la Superviseure générale, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a désigné cinq superviseurs adjoints chargés d’appuyer la structuration et l’implantation de la coalition sur l’ensemble du territoire national.



Saluant l’engagement des leaders de la coalition et les avancées enregistrées dans sa structuration, le Chef de l’État les invite à poursuivre la dynamique en continuant d’investir le terrain. Pour renforcer le dispositif, il a nommé Serigne Guèye Diop comme superviseur adjoint chargé des structures et de la massification, et El Hadj Abdourahmane Diouf comme superviseur adjoint chargé des stratégies et de la communication. Mamadou Thiaw hérite de la coordination avec les élus, tandis que Fally Seck prend en charge l’administration et la logistique. Aldiouma Sow, quant à lui, est désigné superviseur adjoint chargé des questions électorales.