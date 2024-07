Présentation rapport SGO : « Cet engagement au service de la transparence et de la bonne gouvernance est à saluer! » (Pdte HCDS)

Cette initiative de Sabodala Gold Opérations consistant à partager régulièrement les résultats de ses actions sur le développement durable, répond à une triple exigence, selon Innocence N. Ndiaye : « D’abord, celle de rendre compte aux populations sénégalaises de l’utilisation de nos ressources naturelles, notamment, minières; Ensuite, celle d’être en phase avec la volonté exprimée de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye de faire bénéficier aux générations sénégalaises actuelles et futures, les retombées de l’exploitation de nos ressources minières, pétrolières et gazières; Enfin, celle de veiller à la sauvegarde de l’environnement et de la préservation des droits des populations autochtones par une politique de Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) inclusive » conclut-elle.

La présidente du Haut conseil du dialogue social (HCDS) a pris part à la cérémonie de présentation officielle du rapport de développement durable 2023 de Sabodala Gold Operations SA.Innocence Ntap Ndiaye, afin de mieux s’imprégner des fortes préoccupations et attentes des populations vivant dans les zones d’implantation des entreprises minières, a exhorté la SGO à renforcer la prise en compte des dimensions environnementale et de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), dans les actions de l’entreprise. « Cet engagement au service de la transparence et de la bonne gouvernance est à saluer », se réjouit-elle.Il ajoute dans la foulée que « le partenariat social, surtout en entreprise, repose sur la transparence dans les actions et sur une confiance mutuelle entre les acteurs concernés, afin de concilier les positions entre les revendications légitimes des travailleurs et les capacités de l’employeur à les satisfaire tout en veillant à assurer la pérennité socio-économique de l’entreprise », dira présidente du HCDS.