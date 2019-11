Présentation de condoléances : Macky Sall et Ousmane Sonko chez Alioune Badara Cissé, suite au décès de son fils.

Le président de la République a été au domicile de Me Alioune Badara Cissé. Macky Sall s’y est rendu le dimanche, soit deux jours après la cérémonie de levée de corps suivi de l’inhumation du fils du médiateur de la République décédé aux Usa.



Me Abdoulaye Wade et son fils Karim n’ont pas été en reste. C’est à travers un entretien téléphonique qu’ils ont présenté leur condoléances à Me Alioune B. Cissé. Mais, le pape du Sopi ne s’est pas limité au coup de fil, leader du Parti démocratique Sénégalais (Pds), le président Wade a dépêché le samedi 26 octobre passé une délégation conduite par Doudou Wade à la Cité Isra 2, sise à Hann/Bel-Air où ont eu lieu les obsèques. Mais, l’ancien président du groupe parlementaire et ses camarades y ont fait un télescopage avec une délégation du Pds conduite par Oumar Sarr.



A ce ballet de personnalités chez Me Alioune Badara Cissé, l’on a noté la présence d’Ousmane Sonko, le président de Pastef les patriotes. Celui-ci, à la tête d’une forte délégation, y était également pour présenter ses condoléances à la famille éplorée.



Une délégation du Parti socialiste (Ps) dirigée par Aminata Mbengue Ndiaye a été, elle aussi à la maison mortuaire. Idem pour Aminata Touré, présidente du Cese et le ministre Amadou Ba qui, ont fait le déplacement pour exprimer leur tristesse au Médiateur de la République et lui présenter leurs condoléances.