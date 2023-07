Préparation éliminatoires CAN 2024 : Avec une grande Nguenar Ndiaye, les Lionnes surclassent les Algériennes

Après avoir dominé les algériennes le vendredi 14 juillet (3-1) au stade Lat Dior de Thiés, les joueuses de l’équipe nationale féminine de football ont remis le couvert ce mardi avec une nouvelle victoire 4-0. Pour cette double confrontation amicale, le Sénégal poursuit sereinement sa préparation en perspective du premier tour des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations, 2024.



Intenables sur la pelouse du stade de Lat Dior de Thiès, les filles de Mame Moussa Cissè ont déroulé leur football porté par une excellente Nguenar Ndiaye à l’origine d’un doublé et deux passes décisives en plus des réalisations signées Maman Diop et Korka Fall.



Les lionnes vont lancer leur campagne de qualification pour la CAN 2024 entre le 18 et le 26 septembre sur une double opposition contre le Mozambique.