Préparation Gamou 2022 : Les Moustarchines envahissent le champ de courses.

Comme à l'accoutumée, les disciples de la Dahiratoul Al Moustarchidine Wal Moustarchidaty (DMWM) se sont tous donné rendez-vous au Champ de Courses de la sainte ville de Maodo pour le désherbage et le nettoyage de ce lieu qui va abriter la célébration de la naissance du Prophète (PSL).



Les fidèles se sont réveillés de très bonne heure pour se lancer dans les travaux. Le porte-parole, Cheikh Tidiane a magnifié l'amour des fidèles envers leur guide moral. "Ils sont déterminés, engagés et dévoués", a-t-il fait remarquer.



Et d'ajouter : "Nous avons démarré notre gamou depuis hier (Samedi). Pour cette présente édition, notre guide moral a initié une série de rencontres et d'activités culturelles, commerciales, artistiques pour rendre hommage à Seydi El Hadji Malick, (RTA)". D'après lui, "nous allons poursuivre les activités jusqu'au jour de la célébration de la naissance du Prophète (PSL)".