Préparatifs de la journée des sages-femmes : pour une promotion de la qualité des soins en 2018.

L’association des sages-femmes du Sénégal a tenu un point de presse ce mercredi matin en prélude de la journée internationale des sages-femmes prévue le 5 mai prochain.



Cette manifestation sera une occasion pour ces actrices de la santé de se pencher sur la question de la santé de la reproduction, de la mère et de l’enfant. En 48 heures, la population aura à sa disposition 1200 sages-femmes qui vont s’occuper d’elle. Ainsi 10.000 femmes vont bénéficier de services gratuits en guise de participation à l’année sociale.



Deux panels seront organisés lors de cet événement au profit des citoyens, qui vont permettre en même temps aux sages-femmes de parfaire leur formation.



Ce point de presse s'est déroulé sous l’assistance de la présidente des sages-femmes du Sénégal, de la direction de la protection de la mère et de l’enfant, ainsi que d’autres membres du corps de la santé au sein de l’École Nationale de Développement Social et Sanitaire.