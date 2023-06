Préparatifs de la Tabaski à Kolda : le calvaire des tailleurs, couturiers…

À quelques jours de la Tabaski, les tailleurs et couturiers vivent un calvaire pour la livraison des commandes à temps. Ainsi, ce sont des nuits blanches qu’ils passent pour satisfaire leur clientèle. Et dans cette atmosphère, des tiraillements, voire disputes avec les clients ne manquent pas. Dans cette dynamique, on a fait une immersion dans ce monde coloré de la mode.



Saliou Ba, tailleur, estime que c’est difficile de travailler en ces temps-ci. « Nous veillons jusqu’à l’aube avant d’aller nous reposer juste deux heures. Et pendant notre repos, ce sont nos apprentis qui prennent le relais. À l’heure actuelle, on ne prend plus de commandes car nous sommes pleins et c’est comment terminer et livrer qui nous préoccupe. » À cela, il ajoute : « nous rencontrons des clients aux humeurs diverses. Certains ne comprennent pas le calvaire que nous vivons pour terminer leurs tenues. D’ailleurs, on est stressé car les clients viennent sans cesse. Et le café est notre meilleur compagnon ces jours ci... »



Plus loin, nous trouvons Moustapha, mains et tête sur la machine avec des yeux rouges de sommeil. Ce dernier confie qu’il n’est pas rentré chez lui depuis trois jours, confiné dans son atelier et loin de sa famille. » Et d'ajouter : « je ne me suis pas lavé depuis tout ce temps, sans aussi dormir suffisamment. L'enjeu véritable demeure la livraison à temps des commandes reçues. D’ailleurs, je ne cesse de me prendre avec certains clients qui veulent coûte que coûte devancer les premiers. C’est pourquoi, je ne compte me reposer qu'après la Tabaski … »



Dans cette mêlée, on retrouve Kadiatou venue récupérer sa commande qui confie : « j’ai pitié des tailleurs en ce moment car ils veulent satisfaire tout le monde pour la fête. D’ailleurs, certains depuis quinze jours n’ont pas dormi ou mangé à leur faim sans compter la pression des clients. »



Pendant les fêtes, surtout en prévision la Tabaski, le secteur des tailleurs est en grosse ébullition…