Préparatifs de Pâques au marché Bignona de Grand-Yoff : entre pénurie, flambée des prix de la viande de porc et rareté des clients

A quelques jours de la célébration de la fête de Pâques, tous les chemins mènent à Grand-Yoff pour son marché de porc communément appelé Marché Bignona pour l’approvisionnement de la viande de porc.

Dakaractu a fait un tour dans ce mythique "marché Bignona", niché dans la commune Grand-Yoff, afin d’avoir un aperçu sur l’affluence et le prix de la viande de porc trop prisée par la communauté Chrétienne en cette veille de

Pâques.

Le constat est le même chez les personnes qui s’y activent. La viande de porc se raréfie au "marché Bignona" de Grand-Yoff. D’après les vendeurs, les bouchers et les consommateurs, à cause de cette pénurie, on note une hausse du prix du kilogramme de viande qui s’élève à 4000 Francs Cfa.

À l'heure actuelle, les vendeurs se lamentent des temps dures qui justifient la rareté des clients car ce business du porc ne marche plus comme avant.

Reportage !



Dieynaba Agne