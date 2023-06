Première pluie: La commune de Kaolack renoue déjà avec la saleté et la boue( images)

Kaolack a enregistré dernièrement sa première pluie. Mais certains axes sont déjà devenus impraticables notamment au niveau du marché central en allant vers l'institut Al Falah.



Ici, c'est la croix et la bannière, car il est presque impossible de faire la traversée à cause de la boue et de l'odeur nauséabonde émanant des eaux stagnantes qui cohabitent avec les étals de mangues et autres fruits.



Au niveau du garage de Sibassor de Kaolack, le décor est presque indescriptible. Des tas d'ordures prenant d'assaut les canaux à ciel ouvert, accueillent les piétons. La saleté jonche les rues à travers un défilé de sachets en plastique.



Le constat est similaire dans les autres quartiers tels Médina Mbaba, Fass Cheikh Tidiane, Peulga etc, où la saleté est visible à chaque coin de rue. Une situation qui risque d'ailleurs de perdurer avec l'hivernage qui s'installe...