Pout : Dangote Cement Senegal inaugure à Sant Yalla une école primaire d’un coût de 47,5 millions de FCFA.

Assurer à toutes les communes voisines de son entreprise une éducation de qualité, est pour Dangote Cement Senegal une condition indispensable pour le développement des communautés et du pays.



Lors de l'édition 2021 de la semaine du Développement Durable, la cimenterie a inauguré l'école primaire Sant Yalla à Pout, composée de six salles de classes entièrement équipées, d’un bloc administratif et de deux blocs sanitaires.



L’infrastructure a, au total, coûté 47,5 millions de FCFA. L'occasion a été saisie par le maire de la commune, Moustapha Sarr, pour magnifier toutes les actions que Dangote Cement Senegal réalise dans le cadre de la Responsabilité sociale d'entreprise (RSE).



Selon l’édile, la construction de cette école est un vrai soulagement car ‘’la population de Pout est aujourd’hui estimée à quarante mille habitants. Deux ou trois écoles ne suffisent plus. Nous voulons un quatrième collège, un deuxième lycée et deux autres écoles primaires. Nous voulons une éducation de qualité et pour cela, nous devons combattre le surplus d'élèves dans les salles de classe".



Le directeur administratif et financier, Ousmane Mbaye, est, quant à lui, revenu sur la cohérence du projet vis-à-vis de la vision de l’entreprise en matière de développement durable. "L'accès du plus grand nombre à une éducation de qualité figure parmi les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies.



Il figure également parmi les six objectifs ciblés par Dangote Cement Senegal dans le cadre de sa stratégie de mise en œuvre de la durabilité, soutient-il. Cette nouvelle école est un véritable joyau et constitue une réponse à une véritable demande sociale", explique-t-il. La raison ?



"Nouveau quartier de Pout-Sud, Sant Yalla est aujourd'hui confronté à une expansion démographique et géographique exponentielle et ne disposait pas jusqu'ici d'infrastructures scolaires. Les cinq écoles élémentaires de Pout sont toutes situées dans la partie nord de la commune. Pour se rendre à l'école, les écoliers étaient obligés de traverser toujours la route nationale. Pareille situation représente un danger puisque le trafic est particulièrement dense sur cet axe routier. Cet établissement scolaire permettra également à ses futurs élèves de pouvoir suivre les apprentissages dans leur milieu naturel dans de meilleures conditions", explique Ousmane Mbaye.



Auparavant, les organisateurs ont tenu à apporter une touche environnementale à la cérémonie à travers une cinquantaine d’arbres plantés dans la cour de l'école.