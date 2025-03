Pourquoi le débat sur la loi interprétative de l’amnistie est-il si agité ? Cette révélation de Madiambal Diagne

D’après l’analyse du patron du Groupe « Avenir Communication », ce tollé autour d’une loi interprétative de l’amnistie n’est que tromperie. « Une manœuvre cousue de fil blanc », a déclaré Madiambal Diagne sur la plateforme X. Cette loi, présentée comme nouvelle et qui envenime le débat depuis des semaines, vise à « susciter une forte opposition au projet d’une loi d’interprétation pour maintenir la loi d’amnistie en l’état », explique le journaliste. Il souligne également le rôle de la société civile et son objectif : « Dans cette situation, la société civile va invoquer une tension sociale pour ne plus exiger l’abrogation, mais plutôt le statu quo. » Entre surprise et consternation, Madiambal Diagne s’interroge sur l’ambiance qui régnait lors du vote de la loi en 2024.