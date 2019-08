Pour une bonne gestion des élections locales : Trois options proposées par l'expert électoral Ndiaga Sylla

À l'occasion de la conférence de presse tenue par les acteurs de la société civile portant sur la gestion des élections locales, l'expert électoral Ndiaga Sylla a proposé en guise de solution trois options. Ainsi, pour remédier à cet administration jugée incompétente, il faudra créer un ministère chargé des élections et de la rationalisation du système partisan pour remédier aux problèmes de financement des partis politiques, adopter un modèle tripartite qui implique le ministère de l'intérieur, une délégation générale aux élections au lieu d'une direction générale des élections, dégagée de la tutelle du ministère de l'intérieur pour prendre en charge toutes les prérogatives en terme de fichier électoral et d'organisation du scrutin et la dernière option sera de faire en sorte que la délégation générale des élections soit autonome vis à vis de la DAF...