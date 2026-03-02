Poste de SG de l'ONU : "Le président du Burundi a déposé au siège des Nations Unies le dossier de candidature du président Macky Sall " (Abdou Mbow)

Lors d'un entretien, le député Abdou Mbow, a confirmé que "le président du Burundi qui préside actuellement l'UA, a déposé au siège des Nations Unies le dossier de candidature du président Macky Sall pour le poste de secrétaire général des Nations Unies. Je le confirme! C'est la réalité!", a-t-il déclaré au bout du fil.

À l'en croire, "si aujourd'hui le président en exercice de l'Union Africaine dépose cela, c'est parce que c'est une candidature portée par l'Union Africaine. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le président Macky Sall a aujourd'hui un leadership accepté. C'est un leadership africain, c'est quelqu'un qui peut parler à tout le monde, qui est sollicité un peu partout dans le monde."

M. Mbow de préciser dans la foulée que "quand on a un homme comme ça dans un pays qui s'appelle le Sénégal, tous les sénégalais doivent être autour de cet homme pour accompagner sa candidature pour au moins pour la première fois qu'un francophone musulman puisse devenir secrétaire général des Nations Unies. Mais cela va être cas, même quelque chose de très positif pour le rayonnement de la diplomatie sénégalaise, parce que le président Macky Sall a énormément fait pour que ce pays puisse être connu de partout, pour que sa diplomatie puisse fonctionner, même sur le plan économique. Aujourd’hui qu'il soit porté à la tête des Nations Unies, ce sera quand même une aubaine pour le Sénégal, pour l'Afrique, et pour tous les peuples qui sont aujourd'hui fiers de cet homme qui est un leader mondial", a-t-il renchéri.

Revenant sur le soutien des autorités sénégalaises, il déclare : "Maintenant c'est vrai, est-ce que ces autorités vont le soutenir ou pas? En tout cas, moi je leur conseille de ne pas être à la traîne parce qu'une candidature qui est acceptée ou bien soutenue par l'Union Africaine, je pense que le Sénégal ne devrait normalement pas être en reste", a-t-il argué.