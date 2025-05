Position en club et en sélection nationale : Pape Thiaw rassure sur le repositionnement d'Ismaïla Sarr dans le schéma des Lions

Lors de la conférence de presse suivant l'annonce de la liste pour les matches contre l'Irlande et l'Angleterre, le sélectionneur national Pape Thiaw a répondu à une question concernant le repositionnement de Ismaïla Sarr à Crystal Palace.



« Je pense que Ismaïla Sarr sa plus grande saison, il l'a montrée en jouant sur le côté et il a valu à la sélection une satisfaction pendant des années sur le côté », a déclaré le technicien sénégalais. « C’est un joueur très professionnel qui s'adapte. Aujourd'hui dans son club, il est repositionné un peu plus dans l'axe ».



Le technicien a ensuite expliqué son approche : « Nous, notre système, ça demande d'être sur le côté et Ismaïla est un joueur polyvalent sur la pointe de l'attaque. Maintenant, on verra en fonction de l'adversaire aussi où on peut le mettre pour qu'il puisse nous apporter plus dans le jeu », a précisé Pape Thiaw.