Pose de la première pierre : Le Maire Barthélemy Dias lance la construction d’une centrale solaire pour la Mosquée Massalikul Jinaan

Dans le cadre de sa politique de décarbonisation des bâtiments publics par l’utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque, le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a procédé ce vendredi 6 septembre 2024 à la pose symbolique de panneaux solaires à la mosquée Massalikul Jinaan.

Cette initiative vise à améliorer l’approvisionnement et la sécurité énergétique, tout en réduisant les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre de la ville de Dakar.

La cérémonie marquée par la présence de nombreux dignitaires mourides et fidèles, a vu le maire poser les premiers jalons de la construction d’une centrale solaire pour la mosquée, répondant ainsi à une demande longuement sollicitée par la communauté mouride. Mbackiou Faye, représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, a chaleureusement remercié le maire pour cette initiative.

À terme, la mosquée Massalikul Jinaan sera totalement autonome en matière de production d’énergie, ce qui permettra de réduire significativement les coûts énergétiques de cet édifice religieux emblématique.