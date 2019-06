Port de Dakar : Saisie historique de cocaïne opérée par la Douane

Le coup de filet a résulté sur 238 kilogrammes de cocaïne découverts dans 5 véhicules sur un lot de 24 qui étaient en transit à Dakar. C’est d’une valeur de 14 millards de nos francs.

Les portes bagages ont servi de cache pour la drogue dure.

Les véhicules proviennent du Brésil et avaient pour destination finale le Luanda en Angola.

Tous sont des véhicules neufs avec la même marque Renault et du même modèle Kwid.

L’opération a été menée par les services de la Douane de la brigade du môle 2 du port autonome de Dakar après qu’ils ont été renseigné de la présence du produit prohibé dans les véhicules.

Les autorités douanières confient avoir instruit le dossier pour une enquête plus approfondie.