Porokhane / Procès Adji Sarr-Ousmane Sonko : Abdoul Mbaye appelle à une mobilisation générale au Sénégal et à l'étranger pour que le "droit soit dit".

En prélude au Magal, le président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) s'est rendu hier à Porokhane.

Interrogé sur le procès Adji Sarr et Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye s'est voulu clair dans sa réponse. "C'est une affaire qui est en justice. On ne doit pas en parler. On doit au moins ouvrir les yeux et les oreilles et être très attentifs... On ne peut pas dans ce Sénégal commencer ce qui n'a jamais été. Je ne vois pas comment, il est possible à un citoyen de refuser d'aller répondre à la justice. Cela ne s'est jamais produit avant l'indépendance et après l'indépendance".