Porokhane 2022 : Des embouteillages monstres à la sortie de la ville de Kaolack.

Tous les chemins mènent vers la cité de Sokhna Mame Diarra Bousso pour la célébration du Magal prévu ce 10 février 2022.



Kaolack qui est la principale ville carrefour est en ce moment prise d'assaut par des centaines de véhicules en partance pour Porokhane, d'où des embouteillages monstres.



Au niveau de la gare routière de Nioro, clients et apprentis s'apprêtent à lever l'ancre après des marchandages incessants.



Du côté des forces de l’ordre (police et gendarmerie), l'on veille au grain. Certains éléments de la police sont prédisposés au niveau des grandes artères dont Touba Kaolack, quant aux gendarmes, ils sont visibles dans les endroits les plus reculés de la zone rurale menant au niveau de la cité de Sokhna Mame Diarra Bousso...