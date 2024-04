Popenguine 2024/ L'évêque de Thiès sur le message du prochain pèlerinage: " Vivre pour que rien ne fasse obstacle à la justice et à la paix..."

Dans le cadre des préparatifs du pèlerinage annuel de Popenguine, l'évêque de Thiès, Monseigneur André Guèye, a fait face cet après-midi à la presse pour revenir sur la quintessence de ce rendez-vous et le message qui sera porté auprès des fidèles.



D'après lui, il s'agit d'un " moment fort de communion où tous les catholiques se sentent comme appartenant à une seule et même famille de l'église. Et c'est cette communion là qui traduit le rendez-vous annuel de Popenguine...C'est une affection et notre dévotion nationale à l'égard de la bienheureuse vierge Marie que les catholiques vénèrent à Penpoguine. Aller en pèlerinage c'est sortir de soi-même pour aller à la quête du spirituel", a-t-il indiqué.



Choisi pour célébrer la messe de ce présent pèlerinage, l'évêque de Thiès de revenir sur le contenu de son prochain message. " Appeler tous les citoyens à nous mettre en route, coude-à-coude, tous ensemble en ayant le bien du pays pour seul et unique motivation en changeant nos manières de faire, de voir et de vivre pour que rien ne fasse obstacle à la justice et à la paix...C'est un défi que nous voulons ensemble essayer de relever avec bien sûr l'aide de la prière en passant par Marie de Popenguine".



S'agissant des attentes, Monseigneur André Guèye de faire remarquer. "...Je crois que le régime actuel devrait s'engager dans cette dynamique pour que les sénégalais soient en paix entre eux-mêmes, en paix entre les institutions et en paix dans la vie de tous les jours...Le temps de élections est passé, nous croyons que Dieu a remis les rênes du pays à un homme le président de la République, nous devons faire corps avec lui pour bâtir notre pays sur la paix, la justice...", a-t-il souligné tout en insistant sur les préoccupations des sénégalais liées à la réduction du coût de la vie, l'emploi des jeunes etc...