Politiques publiques : mise en place d’un réseau de « think tanks »

Un réseau des think tanks a été officiellement lancé hier à Dakar, afin de renforcer la collaboration entre les différents Think Tanks dans la production, le partage et la diffusion de connaissances en vue d’influencer les politiques publiques. Mais aussi permettre une contribution mutualisée sur la promotion de politiques publiques fondées sur des données probantes. Ce qui permettra de rationaliser leurs interventions. L'initiative porte aussi sur des publications communes pour de meilleures prises de décisions politiques.



Ainsi, lors du lancement hier, en présence de nombreuses sommités, des panels sur le thème « Gouvernance des ressources pétrolières et gazières : état du débat et perspectives », ont été ainsi organisés. Selon le Dg de l’IPAR Cheikh Oumar Ba, il sera question avec la mise en place de ce réseau, de faire un certain nombre de recommandations sur plusieurs secteurs économiques...