Politique de migration du Sénégal : Validation du processus d’intégration régionale

Le Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan a organisé ce jour un atelier de validation de la Politique nationale de Migration du Sénégal (PNMS) à Dakar. L’objectif de cet atelier était d’adopter et de valider la politique nationale de migration du Sénégal ; de partager le rapport global de la politique nationale de migration et ainsi valider la partie stratégique et la partie opérationnelle (Plan d’actions prioritaires) de la politique nationale de migration ; mais aussi d’informer les participants sur les prochaines étapes…