Politique : Le Secrétaire d’État américain attendu à Dakar ce samedi pour une visite de travail.

Le Secrétaire d’État américain, Michael Pompeo, sera en visite à Dakar du 15 au 16 février 2020. Au cours de son séjour de 48 heures, il sera reçu, en audience, par Macky Sall, Président de la République du Sénégal le dimanche 16 février au Palais présidentiel.



Dans le calendrier retenu concernant le déroulé de sa visite, Michael Pompeo aura également des échanges avec Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et son collègue Amadou Hott, en charge de l’Economie, du Plan et de la Coopération.



Un point de presse va boucler la visite de M. Pompeo, Secrétaire d’État américain, le dimanche 16 février 2020 au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Une rencontre avec la presse que vont animer Amadou Ba et Michael Pompeo.