Politique / Démonstration de force à Kinshasa : "Rendons grâce à Allah, nous sommes du camp des batisseurs et non du camp des destructeurs!" (Abdou Karim Sall).

Abdou Karim Sall a réussi hier une grande mobilisation à Kinshasa à l'occasion d'une rencontre de Bby pour soutenir la candidature du président Macky Sall en 2024.

À cette occasion, M. Sall qui a présidé la cérémonie dans une salle archicomble, a délivré un message fort à l'endroit des sénégalais vivant à Kinshasa. "Je dois vous assurer que l'État est debout, que l’État est fort et qu'il restera fort. Le président de la République et son gouvernement n'accepteront pas que le Sénégal soit brûlé par des aventuriers qui n'ont aucune ambition pour le Sénégal", a-t-il martelé.

À l'en croire toujours, "les choses sont maintenant claires, il y a le camp des destructeurs et le camp des batisseurs. Rendons grâce à Allah, nous sommes du camp des batisseurs et non du camp des destructeurs."