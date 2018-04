Polémique autour de la loi sur le parrainage : Macky Sall tempère les ardeurs de l'opposition

En visite chez le Khalife général des Layènes ce jeudi 12 avril, le président de la République s'est prononcé sur l'actualité marquée ces derniers jours par le controversé projet de loi sur le parrainage.

À ce propos, Macky Sall a appelé les uns et les autres à plus de sérénité. "On peut être en désaccord avec un État, mais il y a une forme d'exprimer sa désapprobation", laisse entendre un Macky Sall visiblement préoccupé par la tournure qu'est en train de prendre le débat sur le parrainage. Pour défendre son projet, Macky Sall avance qu'il est arrivé à un stade où il n'agit plus pour les intérêts d'un camp au détriment d'un autre. "Tout ce que j'entreprends, je le fais pour l'intérêt du pays", rappelle le chef de l'État.