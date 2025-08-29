Point de presse de l’initiative « Justice pour nos martyrs » : des victimes dénoncent « une instrumentalisation politique et accusent Guy Marius Sagna

Mamadou Lamine Samb, Ousmane Sarr et Thioro Mandela ont été les premiers à prendre la parole lors de la conférence de presse de l’initiative pour réclamer justice pour les victimes des manifestations politiques. Au siège d’Amnesty à Sacré Cœur, la conférence de presse s’est terminée en queue de de poisson : des victimes se sont incrustés dans la salle pour arrêter la conférence de presse. Motif : « la rencontre n’a pas été inclusive ».En effet, le nommé Pape Ousmane Seck dénonce une mainmise politique dans cette rencontre. « Nous accusons Guy Marius Sagna d’être derrière cette initiative en solo. Nous sommes des ex-détenus politiques et nous sommes plus légitimes que ceux qui se trouvent actuellement dans cette salle pour parler au nom des victimes. Cette affaire n’est pas politique. Il faut que le député Guy Marius Sagna sache raison garder. Nous n’accepterons pas qu’en tant que victimes, nous ne soyons pas impliqués. Si nous voulons rendre justice aux victimes, évitons de politiser les actions que nous posons », s’est indigné Mr Seck.Cependant, l’initiateur pour sa part, a indiqué lors de la conférence de presse, que son action n’est pas politique : « nous ne sommes pas une association, mais des citoyens sénégalais qui organisent une activité pour réclamer justice pour nos martyrs. Nous avons tenu à organiser une marche ce samedi et nous espérons que le préfet de Dakar va autoriser cette marche de demain », a martelé Mamadou Lamine Samb devant la table où a été aperçu le député Guy Marius Sagna.