Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation

Dans un communiqué publié sur ses plateformes officielles, l'Autoroute de l'Avenir a annoncé la fermeture temporaire de la bretelle concernée. « En raison de la présence d’un important niveau d’eau, la bretelle de sortie de Keur Ndiaye Lô est fermée. Ainsi, les usagers sont invités à éviter cette bretelle. Nous vous informerons du retour à la normale », précise la note.

