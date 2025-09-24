Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation

Les fortes pluies tombées sur Dakar dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 septembre ont provoqué d’importantes inondations sur plusieurs axes routiers. Ainsi, l’autoroute à péage n’a pas été épargnée, particulièrement au niveau de la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô, totalement submergée par les eaux.
Dans un communiqué publié sur ses plateformes officielles, l'Autoroute de l'Avenir a annoncé la fermeture temporaire de la bretelle concernée. « En raison de la présence d’un important niveau d’eau, la bretelle de sortie de Keur Ndiaye Lô est fermée. Ainsi, les usagers sont invités à éviter cette bretelle. Nous vous informerons du retour à la normale », précise la note.
Autres articles
-
CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard
-
76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine : "L’amitié sino-sénégalaise a été forgée par les pères fondateurs de nos deux pays" (LI Zhigang, ambassadeur)
-
Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter : " c'est des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre pratiquement" (Dr Babacar Diop)
-
AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol !
-
Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé