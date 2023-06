Plan logement du secteur du nettoiement : le Chef de l'Etat octroie 5 hectares aux travailleurs du nettoiement

Le Chef de l'Etat Macky Sall a octroyé une première assiette foncière de cinq (5) hectares dans la zone de Thiès aux travailleurs du nettoiement. Cette nouvelle donne va faire un total de 200 logements. L'annonce a été faite par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de L'hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow lors de la cérémonie de récompense de ses meilleurs agents dans le cadre de sa politique sociale.



Selon le ministre de l'Urbanisme, cette cérémonie de plan logement de la communauté des agents du nettoiement marque un tournant décisif dans l'histoire du pays. Il s'agit, dit-il, non seulement de pas important dans la consolidation du capital humain du secteur, mais aussi d'une réponse aux doléances des différents représentants des syndicats depuis des années.



Par ailleurs, Abdoulaye Seydou Sow a tenu à remercier le président de la République qui dans sa générosité et pour sanctionner les efforts quotidiens dans la réalisation de votre métier, a pris la décision de vous octroyer cette première assiette foncière de 5 hectares dans la zone de Thiès qui fera au moins 200 logements. "C'est un acte fort dans un contexte mondial très difficile. Ce premier plan permettra à 160 récipiendaires de bénéficier d'une assiette foncière individuelle d'environ de 150 m2. Ces récipiendaires ont été rigoureusement sélectionnés suivant leur ancienneté", mentionne-t-il.



Il ajoute : " à travers cette répartition, toutes les composantes de la société de Sonaged sont impliquées dans le processus qui ne fait que démarrer".



À l'en croire, la consolidation des performances du secteur du nettoiement permettra de matérialiser la vision du Chef de l'Etat pour un Sénégal "zéro déchet" et d'ouvrir les conditions d'amélioration des conditions de vie des travailleurs. En collaboration avec la Banque de l'habitat, le ministre de l'Urbanisme annonce l'ouverture des comptes bancaires pour les travailleurs où la somme de 25 mille francs Cfa sera versée dans chaque compte.



Pour sa part, le Directeur général de la Sonaged a remercié le président de la République qui a bien voulu leur octroyer ces terrains dans la nouvelle ville de Thiès. Ainsi, Mass Thiam a également remercié le ministre Abdoulaye Seydou Sow qui a annoncé l'octroie d'un minimum de 3 hectares sur l'ensemble des Zone d'aménagement concerté (ZAC) qui sont développés à l'intérieur du Sénégal. "Ceci constitue un challenge lancé aux agents de nettoiement qui se battent tous les jours pour rendre les quartiers propres pendant que nous sommes dans le confort de nos habitations", a laissé entendre Mass Thiam.